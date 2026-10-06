Школьники и радикалы: Чем обернется новая волна протестов во Франции
Сергей Федоров заявил НСН, что к протестам школьников и студентов присоединяются группировки, которые провоцирую полицейских.
У протестующих во Франции сегодня нет единого требования, а у властей нет бюджета для решения всех проблем в сфере образования, поэтому ситуация остается напряженной, рассказал НСН научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Во Франции во время протестов школьников-старшеклассников были сожжены или разгромлены 24 школы. Занятия приостановили в 400-500 учебных заведениях по всей стране. Об этом сообщил французский министр национального образования Эдуар Жеффре в эфире телеканалов France 2 и France Inter. Правительство утверждает, что движение «оседлали» крайне левые. Крайне левые обвиняют правительство в том, что оно ищет, на кого бы свалить ответственность. Федоров раскрыл, в чем главная причина протестов.
«Очень комплексное недовольство, многие лицеи находятся в жалком состоянии, без ремонта, плохие условия, люди недовольны программами, системой записи в учебные заведения. В неблагополучных районах ситуация в школах самая напряженная, там и агрессия против учителей, и уровень образования низкий. Единых требований, можно сказать, нет, но недовольств очень много. Министерство образования уже создало информационную платформу, где можно указать требования. Это позволит выстроить какой-то диалог с протестующими, чтобы снизить напряженность. Сегодня будет третья волна протестов, только в Париже ожидается от 20 до 40 тысяч людей, включая профсоюзы преподавателей», — рассказал он.
По его словам, у властей пока нет решения, а ситуацию раскачивают радикалы.
«Ситуация сложная. В ситуации уже обвиняют левую партию, но это все опровергается. Такого массового недовольства школьников и студентов не было с 1968 года, который закончился политическим кризисом для Франции, были всеобщие забастовки. Полицию обвиняют в чрезмерно жестоком поведении, но, с другой стороны, мягкие действия не обеспечивали бы порядок, так как к протестам присоединяются различные группировки, радикалы провоцируют полицейских. Премьер-министр Франции наметил планы по улучшению ситуации, включая добавки 1,2 млрд евро к бюджету. При этом финансовая ситуация в стране тяжелая, везде урезания в бюджете. Поэтому все остается под вопросом», — заключил собеседник НСН.
Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, в пригороде Парижа. Позднее они быстро распространились по всей стране. Со временем акции начали превращаться в городские беспорядки, отмечает «Радиоточка НСН».
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