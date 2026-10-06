У протестующих во Франции сегодня нет единого требования, а у властей нет бюджета для решения всех проблем в сфере образования, поэтому ситуация остается напряженной, рассказал НСН научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Во Франции во время протестов школьников-старшеклассников были сожжены или разгромлены 24 школы. Занятия приостановили в 400-500 учебных заведениях по всей стране. Об этом сообщил французский министр национального образования Эдуар Жеффре в эфире телеканалов France 2 и France Inter. Правительство утверждает, что движение «оседлали» крайне левые. Крайне левые обвиняют правительство в том, что оно ищет, на кого бы свалить ответственность. Федоров раскрыл, в чем главная причина протестов.