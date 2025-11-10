В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
В Японии разгорается политический скандал, вызванный высказыванием министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которое было воспринято как косвенное признание принадлежности южных Курильских островов России, сообщает Kyodo.
Во время визита на мыс Носаппу, откуда видны острова Курильской гряды, Кикавада заявил: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству». Данная фраза вызвала резкую критику, поскольку её истолковали как намёк на то, что министр рассматривает так называемые «северные территории» как иностранную землю, то есть принадлежащую другой стране.
Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде строгий выговор, указав на неуместность и двусмысленность высказывания. Впоследствии министр принёс извинения перед бывшими жителями Курильских островов, пообещав в будущем быть более осмотрительным в формулировках.
Каждый японский премьер-министр обещает заключить мир с Россией, но не понимает, как этого добиться, рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
- Долина при продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации»
- В МИД РФ назвали отключение света в резиденции Зеленского театральным эффектом
- В России могут сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год
- В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью
- Сырский: ВС РФ узнали место награждения на плацу из взломанного чата
- СМИ: В России не хватает вакцины от ротавирусной инфекции
- Начисления налога на роскошные авто в России поставили рекорд
- Суд запретил сайты с рекламой магнитов для остановки счетчиков
- Спрогнозирована массовая миграция украинцев в Европу предстоящей зимой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru