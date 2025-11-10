В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах

Во время визита на мыс Носаппу, откуда видны острова Курильской гряды, Кикавада заявил: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству». Данная фраза вызвала резкую критику, поскольку её истолковали как намёк на то, что министр рассматривает так называемые «северные территории» как иностранную землю, то есть принадлежащую другой стране.

Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде строгий выговор, указав на неуместность и двусмысленность высказывания. Впоследствии министр принёс извинения перед бывшими жителями Курильских островов, пообещав в будущем быть более осмотрительным в формулировках.

Каждый японский премьер-министр обещает заключить мир с Россией, но не понимает, как этого добиться, рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в разговоре с НСН.

