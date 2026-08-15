Император Японии объявил о раскаянии в годовщину завершения войны
Император Японии Нарухито заявил о «глубоком раскаянии» в ходе речи на церемонии в 81-ю годовщину объявления императором Японии Хирохито о завершении войны в 1945 году. Трансляция мероприятия идет в прямом эфире.
Ежегодно 15 августа в Японии проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны. Император объявил о желании того, чтобы ее ужасы больше не повторились, и выразил скорбь о погибших, пишет РИА Новости.
«Молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны», - добавил Нарухито.
Перед этим премьер-министр Японии Санаэ Такаити впервые за несколько лет не сказала о раскаянии в годовщину окончания войны.
15 августа 1945 года дед действующего императора Нарухито Хирохито объявил об окончании войны. Это стало фактическим признанием поражения страны. За день до этого по японскому времени Япония присоединилась к Потсдамской декларации, в которой содержалось требование ее капитуляции. Капитуляцию Японии подписали 2 сентября 1945 года.
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь призвал Японию уважать итоги Второй мировой войны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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