Песков: Обвинения ФРГ в адрес РФ о ведении «теневой войны» безосновательны
Звучащие со стороны Германии обвинения о якобы ведении Россией «теневой войны» в Москве считают абсолютно безосновательными и не имеющими под собой никакой реально аргументации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он указал, что обвинения Германии - это информационный приём для искусственного создания эфемерного врага.
«Для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что РФ является источником наиболее прямой и конкретной угрозы для ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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