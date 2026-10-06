Песков: Обвинения ФРГ в адрес РФ о ведении «теневой войны» безосновательны

Звучащие со стороны Германии обвинения о якобы ведении Россией «теневой войны» в Москве считают абсолютно безосновательными и не имеющими под собой никакой реально аргументации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО разрабатывает стратегию «быстрой победы» на случай конфликта с Россией

Как пишет RT, он указал, что обвинения Германии - это информационный приём для искусственного создания эфемерного врага.

«Для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что РФ является источником наиболее прямой и конкретной угрозы для ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ПолитикаРоссияГерманияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры