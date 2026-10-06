Нобелевскую премию по физике в 2026 году получил бельгийский учёный Хальсен

Лауреатом Нобелевской премии по физике в 2026 году стал бельгийский учёный Фрэнсис Хальсен. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования квантового туннелирования

Отмечается, что 82-летнего Хальсена наградили «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения».

«Его идея заключалась в использовании ледникового льда на Южном полюсе для улавливания скрытых частиц, называемых нейтрино. Результатом стала обсерватория IceCube, способная отслеживать нейтрино, происходящие из далекого космоса», - говорится в сообщении.

Ранее Нобелевскую премию 2026 года по медицине получили стали Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель - «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сайт Нобелевского комитета
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