Площадка под снос? В мире спорят о расселении Газы по указке Трампа

«Это буквально площадка под снос, практически все здания разрушены. Вместо этого они могут заселить прекрасную безопасную территорию с готовым жильем и прожить свою жизнь в мире и гармонии, а не возвращаться назад и вновь через это проходить», - говорил он.

Палестинское руководство решительно отвергло и осудило любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинцев из сектора Газа, заявив, что палестинцы никогда не покинут свою землю. Основные палестинские политические движения, в том числе ХАМАС, также осудили предложение Трампа по переселению палестинцев.

Представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк 5 февраля заявил, что предложение американского лидера представляет собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело». Он отметил, что Трамп призывает палестинский народ покинуть Газу под предлогом восстановления.

Министры иностранных дел ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов по переселению палестинцев.

ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ

Эксперты и политологи спорят насчет реальности плана Трампа. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН выразил мнение, что предложение президента США о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.

«То, что тем самым он пытается реализовать на практике положение концепции Нетаньяху относительно замирения по периметру израильских границ, то это однозначно. Многие гадали, что же должен получить Израиль в случае, если он выведет войска из Газы, согласится на мир, который навязывают в том числе и Штаты. Вероятно, это не просто предложение, а предложение – ультиматум. Потому что Трамп, как мы видим, даже в отношении соседних стран говорит ультиматумами», - сказал он.

В свою очередь старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отметил, что заявления Трампа о намерении контролировать сектор Газа и создать там экономически развитый оазис невозможно реализовать на практике. Он считает, что в словах Трампа есть здравый смысл, но он оторван от реальности.

«Вероятность реализации этих планов абсолютно нулевая, ничего такого не произойдет. Трамп - мастер блефа, и он это демонстрирует практически каждый день. При этом определенная доля разума в его словах есть. Если отбросить всю словесную шелуху, все сводится к тому, что там надо все вычистить и заново все построить. Все понимают, что на самом деле именно это и нужно сделать. Другой вопрос, возможно ли это сделать? Невозможно, потому что это Ближний Восток, вокруг находятся серьезные страны-интересанты, которые пока еще сами не знают, что делать в ситуации с сектором Газа. Пока это решение не созреет внутри Ближнего Востока, никто никуда никого не переселит и ничего там не построит – ни Трамп, ни (председатель КНР – ред. НСН) Си Цзиньпин», - пояснил Чупрыгин.