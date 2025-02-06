Площадка под снос? В мире спорят о расселении Газы по указке Трампа
Премьер Израиля Нетаньяху поддержал идею Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие государства. Арабские страны выступили против, а эксперты расходятся во мнениях относительно реальности такого плана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие страны. Премьер отметил, что это «первая хорошая идея», которую он услышал.
«Они могут уехать, они могут переехать и вернуться. Вы должны восстановить Газу», - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.
Он призвал «развивать, изучать и воплощать в жизнь» эту идею, которая «создаст новое будущее для всех». Израильский премьер подчеркнул, что Трамп не говорил об отправке американских военных для окончательного уничтожения палестинского движения ХАМАС.
«Я также не думаю, что он сказал, что собирается финансировать это. Он сказал, что соседние государства, богатые государства, сделают это», - сказал Нетаньяху.
Приход Трампа в Белый дом также «дает огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана», подчеркнул премьер.
БУДУЩЕЕ СЕКТОРА ГАЗА ОТ ТРАМПА
Дональд Трамп 4 февраля выступил с сенсационным предложением по послевоенному урегулированию в секторе Газа. По его словам, США готовы взять анклав под американский контроль, причем в формате «долгосрочного владения».
«Мы будем владеть им и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом участке, выровняем территорию и избавимся от разрушенных зданий, запустим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху.
До пресс-конференции советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц предупредил, что восстановление сектора Газа может затянуться и занять 10-15 лет. Однако Трамп пообещал, что контролируемый Соединенными Штатами сектор Газа станет «Ривьерой Ближнего Востока», где будут жить люди «со всего мира».
«Думаю, мы можем превратить (Газу – ред. НСН) в невероятное международное пространство», - отмечал Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 5 февраля на брифинге подчеркнула, что речи о размещении американских военных в анклаве не идет. Трамп в своих заявлениях не исключал отправки американских войск, но для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа.
РЕАКЦИЯ АРАБСКИХ СТРАН
Ранее Трамп уже предлагал переселить почти два миллиона палестинцев из сектора Газа в Иорданию и Египет. А во вторник, 4 февраля, он впервые заявил, что, по его замыслу, жители не вернутся в свои дома. По словам американского лидера, единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в сектор Газа, заключается в том, что «у них нет альтернативы».
«Это буквально площадка под снос, практически все здания разрушены. Вместо этого они могут заселить прекрасную безопасную территорию с готовым жильем и прожить свою жизнь в мире и гармонии, а не возвращаться назад и вновь через это проходить», - говорил он.
Палестинское руководство решительно отвергло и осудило любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинцев из сектора Газа, заявив, что палестинцы никогда не покинут свою землю. Основные палестинские политические движения, в том числе ХАМАС, также осудили предложение Трампа по переселению палестинцев.
Представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк 5 февраля заявил, что предложение американского лидера представляет собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело». Он отметил, что Трамп призывает палестинский народ покинуть Газу под предлогом восстановления.
Министры иностранных дел ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов по переселению палестинцев.
ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ
Эксперты и политологи спорят насчет реальности плана Трампа. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН выразил мнение, что предложение президента США о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.
«То, что тем самым он пытается реализовать на практике положение концепции Нетаньяху относительно замирения по периметру израильских границ, то это однозначно. Многие гадали, что же должен получить Израиль в случае, если он выведет войска из Газы, согласится на мир, который навязывают в том числе и Штаты. Вероятно, это не просто предложение, а предложение – ультиматум. Потому что Трамп, как мы видим, даже в отношении соседних стран говорит ультиматумами», - сказал он.
В свою очередь старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отметил, что заявления Трампа о намерении контролировать сектор Газа и создать там экономически развитый оазис невозможно реализовать на практике. Он считает, что в словах Трампа есть здравый смысл, но он оторван от реальности.
«Вероятность реализации этих планов абсолютно нулевая, ничего такого не произойдет. Трамп - мастер блефа, и он это демонстрирует практически каждый день. При этом определенная доля разума в его словах есть. Если отбросить всю словесную шелуху, все сводится к тому, что там надо все вычистить и заново все построить. Все понимают, что на самом деле именно это и нужно сделать. Другой вопрос, возможно ли это сделать? Невозможно, потому что это Ближний Восток, вокруг находятся серьезные страны-интересанты, которые пока еще сами не знают, что делать в ситуации с сектором Газа. Пока это решение не созреет внутри Ближнего Востока, никто никуда никого не переселит и ничего там не построит – ни Трамп, ни (председатель КНР – ред. НСН) Си Цзиньпин», - пояснил Чупрыгин.
А израильский политолог Саймон Ципис заявил, что громкие заявления американского президента о том, что анклав представляет собой «площадку под снос», и о планах Вашингтона взять эту территорию под свой контроль вызвали среди ультраправых в Израиле радость, а среди левых – шок. По его словам, ВВС Израиля на протяжении полутора лет «раскатывали» Газу, «стирая целые кварталы», чтобы сектор стал непригоден для жизни. При этом он подчеркнул, что создание государства Палестина неизбежно.
«Пока не ясно, на какой именно территории. Речь, по всей видимости, пойдет о Западном береге реки Иордан, где сейчас ЦАХАЛ проводит операцию, как заявляет армия, по ликвидации последних ячеек террористов», - сказал политолог в разговоре с газетой «Взгляд».
Газета Financial Times отмечает, что план Трампа по Газе «воскрешает ближневосточную пьесу». Его предложение изгнать миллионы палестинцев следует за годами выступлений в пользу израильских правых, говорится в статье. Сообщается, что план 2020 года, который предлагал масштабный захват земель для Израиля, фонд реконструкции Газы в размере 50 млрд долларов и столицу для палестинцев в бедном пригороде, отделенном от Восточного Иерусалима громадной стеной, провалился после полного бойкота со стороны палестинцев, передает «Радиоточка НСН».
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