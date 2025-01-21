ХАМАС обвинил Нетаньяху в стремлении начать войну на Западном берегу

Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может начать боевые действия на Западном берегу реки Иордан для продления своего правления. Это заявление было сделано на фоне контртеррористической операции израильской армии в районе Дженина, начавшейся 15 января.

В интервью телеканалу Al Jazeera Джаббарин также коснулся деталей соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, которое было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США.