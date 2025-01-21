ХАМАС обвинил Нетаньяху в стремлении начать войну на Западном берегу
Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может начать боевые действия на Западном берегу реки Иордан для продления своего правления. Это заявление было сделано на фоне контртеррористической операции израильской армии в районе Дженина, начавшейся 15 января.
В интервью телеканалу Al Jazeera Джаббарин также коснулся деталей соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, которое было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США.
Он сообщил, что соглашение предусматривает освобождение 292 палестинцев, при этом 127 из них принадлежат движению ФАТХ, 123 — ХАМАС, а остальные — из других группировок.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 19 января, нацелено на прекращение боевых действий, которые продолжаются с октября 2023 года. За этот период в результате конфликта погибли 46 тысяч палестинцев и около 1500 израильтян. В рамках сделки, которая состоит из нескольких этапов, также предусмотрены обмен заложниками и вывод израильских войск с территории сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ребенок умер на приеме у остеопата в Казани
- Над Крымом сбили семь украинских беспилотников
- Гитару Джеффа Бека выставили на торги за 500 тысяч фунтов стерлингов
- Секретный доклад Фицо провалил попытку оппозиции отправить его в отставку
- Полиция Алма-Аты начала расследование из-за песни с оскорблением русских
- Маск назвал Шольца «тупицей» в ответ на критику канцлера Германии
- ХАМАС обвинил Нетаньяху в стремлении начать войну на Западном берегу
- Украинский паралимпиец Бондаренко дисквалифицирован на три года за метамфетамин
- Зеленский усомнился, что ЕС примет участие в мирном процессе
- Сайт Белого дома «отправил домой» носителей испанского языка в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru