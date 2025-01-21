ХАМАС обвинил Нетаньяху в стремлении начать войну на Западном берегу

Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может начать боевые действия на Западном берегу реки Иордан для продления своего правления. Это заявление было сделано на фоне контртеррористической операции израильской армии в районе Дженина, начавшейся 15 января.

В интервью телеканалу Al Jazeera Джаббарин также коснулся деталей соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, которое было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США.

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Он сообщил, что соглашение предусматривает освобождение 292 палестинцев, при этом 127 из них принадлежат движению ФАТХ, 123 — ХАМАС, а остальные — из других группировок.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 19 января, нацелено на прекращение боевых действий, которые продолжаются с октября 2023 года. За этот период в результате конфликта погибли 46 тысяч палестинцев и около 1500 израильтян. В рамках сделки, которая состоит из нескольких этапов, также предусмотрены обмен заложниками и вывод израильских войск с территории сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

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