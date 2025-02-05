Израиль вышел из Совета ООН по правам человека, сообщил министр иностранных дел страны Гидеон Саар. По его словам, Совет ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, при этом направляя усилия на критику Израиля, который является единственной демократической страной на Ближнем Востоке.

Саар подчеркнул, что Совет концентрируется на «нападках на Израиль» и «пропаганде антисемитизма», в то время как «вопросы прав человека остаются на втором плане». Он добавил, что «дискриминация Израиля» очевидна, отмечая, что более 100 резолюций были приняты Советом с осуждением страны, что составляет более 20% всех резолюций, принятых за всю историю организации. Это больше, чем количество резолюций против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы, вместе взятых.