Израиль вышел из Совета ООН по правам человека
Израиль вышел из Совета ООН по правам человека, сообщил министр иностранных дел страны Гидеон Саар. По его словам, Совет ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, при этом направляя усилия на критику Израиля, который является единственной демократической страной на Ближнем Востоке.
Саар подчеркнул, что Совет концентрируется на «нападках на Израиль» и «пропаганде антисемитизма», в то время как «вопросы прав человека остаются на втором плане». Он добавил, что «дискриминация Израиля» очевидна, отмечая, что более 100 резолюций были приняты Советом с осуждением страны, что составляет более 20% всех резолюций, принятых за всю историю организации. Это больше, чем количество резолюций против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы, вместе взятых.
Министр иностранных дел также приветствовал решение США вывести свою страну из Совета ООН по правам человека, которое было принято накануне. Израиль, по словам Саара, больше не будет терпеть дискриминацию в этом органе.
Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году с целью защиты прав человека и включает 47 государств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru