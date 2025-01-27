«Ударит по Египту»: Расселение Газы назвали платой Израилю за вывод войск
Даже временное переселение жителей Газы в Египет и Иорданию может сильно дестабилизировать ситуацию, Трамп, вероятно, не до конца это осознает, отметил в эфире НСН Сергей Балмасов.
Предложение президента США Дональда Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН.
Ранее Дональд Трамп призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время «очистить» территорию. По словам главы Белого дома, он предпочел бы сотрудничать с некоторыми арабскими странами и строить жилье в другом месте, поскольку в Газе почти все разрушено. Речь идет о полутора миллионах человек, указал он. По мнению Трампа, переселение может быть «как временным, так и долгосрочным». Балмасов считает, что отказаться от предложения Трампа будет сложно.
«То, что тем самым он пытается реализовать на практике положение концепции Нетаньяху относительно замирения по периметру израильских границ, то это однозначно. Многие гадали, что же должен получить Израиль в случае, если он выведет войска из Газы, согласится на мир, который навязывают в том числе и Штаты. Вероятно, это не просто предложение, а предложение – ультиматум. Потому что Трамп, как мы видим, даже в отношении соседних стран говорит ультиматумами. Отказаться от его предложения будет сложно», - сказал Балмасов.
При этом он отметил, что даже временное переселение жителей Газы в Египет и Иорданию может сильно дестабилизировать ситуацию в этих странах.
«Даже в случае временного появления это может сильно дестабилизировать ситуацию что в Египте, что в Иордании. Учитывая и так накаленное иорданское общество, значительная часть которого состоит из палестинцев, которые очень сильно заряжены в антикоролевском духе против той власти, которая в данный момент Иорданией управляет… А у нынешних властей Египта крайне обостренные отношения с теми же радикальными исламистами и «Братьями-мусульманами» (запрещенная в РФ террористическая организация) в частности. Здесь очень своеобразная ситуация... Возможно, Трамп даже не знает, насколько это все может радикализировать ее», - указал собеседник агентства.
Балмасов подчеркнул, что в Египте ситуация особенно сложная, поскольку страна не в состоянии купить продовольствие на свои деньги и вернуть кредиты.
«В Египте ситуация особенно сложная. По сути, это страна-банкрот, которая раздула свои кредиты в несколько раз, их она вернуть не в состоянии даже в среднесрочной перспективе. И здесь у египетских властей даже сложности с банальной закупкой продовольствия. Для того, чтобы наше зерно купить, Египет вынужден просить кредиты у того же Международного валютного фонда и не только. Я уже не говорю про то, что даже небольшая группа относительно тех же палестинцев может сбулгачить египетское общество, большая часть которого живет если не за чертой бедности, то около нее», - добавил эксперт.
Палестинское руководство решительно отвергло и осудило любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинцев из сектора Газа, заявив, что палестинцы никогда не покинут свою землю, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на заявление властей. Основные палестинские политические движения, в том числе ХАМАС, также осудили предложение Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
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