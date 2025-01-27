«Ударит по Египту»: Расселение Газы назвали платой Израилю за вывод войск

Предложение президента США Дональда Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН.

Ранее Дональд Трамп призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время «очистить» территорию. По словам главы Белого дома, он предпочел бы сотрудничать с некоторыми арабскими странами и строить жилье в другом месте, поскольку в Газе почти все разрушено. Речь идет о полутора миллионах человек, указал он. По мнению Трампа, переселение может быть «как временным, так и долгосрочным». Балмасов считает, что отказаться от предложения Трампа будет сложно.