Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после прекращения огня

Он отметил, что перемещенные палестинцы начали движение по дороге Аль-Рашид через западную часть КПП «Нецарим» в направлении Газы и севера. Прошедшей ночью официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что израильские власти с утра разрешат палестинцам начать передвижение с юга на север сектора Газа взамен на договоренность об освобождении трех израильских заложников до 31 января.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время «очистить» территорию. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заявил, что предложение Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, передает «Радиоточка НСН».

