СМИ: Китай намерен помочь России финансово в обход западных санкций
Китай хочет найти способы финансово поддержать Россию, не нарушая западных санкций. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на должностных лиц КНР и США.
В материале отмечается, что лидер КНР Си Цзиньпин дал соответствующие поручения своим ближайшим советникам. Однако оказать помощь России и не нарушить ограничения сложно.
В то же время в Пекине стараются найти «другие благоприятные возможности» для поддержки РФ в дипломатической и военной сферах, пишет «Свободная пресса». По словам одного из американских высокопоставленных лиц, Китай пытается «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане», отмечает Ura.ru.
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