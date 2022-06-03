СМИ: Китай намерен помочь России финансово в обход западных санкций

В материале отмечается, что лидер КНР Си Цзиньпин дал соответствующие поручения своим ближайшим советникам. Однако оказать помощь России и не нарушить ограничения сложно.

В то же время в Пекине стараются найти «другие благоприятные возможности» для поддержки РФ в дипломатической и военной сферах, пишет «Свободная пресса». По словам одного из американских высокопоставленных лиц, Китай пытается «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане», отмечает Ura.ru.

