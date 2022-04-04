«Связующее окно»: Венгрия и Сербия могут помочь Европе в контактах с Россией
Целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций, заявил в эфире НСН Дмитрий Новиков.
Страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как связующее окно для контактов с Россией, целый ряд стран сейчас думает о том, как не вписаться в общеевропейский хор санкций, заявил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии, а также направил свои поздравления Виктору Орбану с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент.
«Страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как некое окно для связей с Россией в тех направлениях, в каких посчитают нужным. Есть целый ряд государств, который, с одной стороны, считает нужным вписываться в общеевропейский хор антироссийских санкций, а с другой стороны размышляет о том, как в ряде позиций эти санкции обойти и не создавать критических ситуаций для сегментов своих экономик. В этом отношении опыт Венгрии и Сербии, а также их связи с Москвой в какой-то ситуации могут актуализироваться для целого ряда европейских государств», - сказал Новиков.
По его словам, власти Венгрии и Сербии всегда исходили из национальных интересов своих стран и считали нерациональным рвать связи со странами Европы, в том числе и с Россией. При этом Новиков отметил, что обе страны не подвержены истерии по отношению к России.
«Главы этих государств всегда заявляли о том, что они исходят из национальных интересов своих стран. Преследуя цели защиты национальных интересов, эти политики считают крайне нерациональным рвать связи с кем-либо в Европе, в том числе и с Россией. Они считают важным продолжать поддерживать связи с Россией. Правительства двух этих государств не подвержены какой-либо истерии и стараются давать оценки взвешено, несмотря на то, что находятся под очень серьезным прессингом некой общеевропейской солидарности», - резюмировал Новиков.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что страна не будет блокировать санкции ЕС против России, но намерена сохранить энергетическое сотрудничество с государством. По его словам, санкции против российских энергоресурсов станут «непосильным бременем» для страны. Также Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие и осуществлять его поставки через свою территорию.
В свою очередь председатель парламента Сербии Ивица Дачич 30 марта в интервью «Известиям» отмечал, что Сербия не будет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит национальным интересам республики.
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