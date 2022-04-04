«Связующее окно»: Венгрия и Сербия могут помочь Европе в контактах с Россией

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на президентских выборах в Сербии, а также направил свои поздравления Виктору Орбану с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент.

«Страны Европы могут использовать Венгрию и Сербию как некое окно для связей с Россией в тех направлениях, в каких посчитают нужным. Есть целый ряд государств, который, с одной стороны, считает нужным вписываться в общеевропейский хор антироссийских санкций, а с другой стороны размышляет о том, как в ряде позиций эти санкции обойти и не создавать критических ситуаций для сегментов своих экономик. В этом отношении опыт Венгрии и Сербии, а также их связи с Москвой в какой-то ситуации могут актуализироваться для целого ряда европейских государств», - сказал Новиков.