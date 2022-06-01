«Спина к спине»: Посол КНР заявил о наращивании сотрудничества с РФ
Китайская Народная Республика и Российская Федерация в сложной обстановке на мировой арене будут только наращивать стратегическое сотрудничество. С таким заявлением выступил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на VII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
По оценке китайского дипломата, сейчас в мире настал важный поворотный момент. «Спина к спине, плечом к плечу, поддерживая международную справедливость, Китай и Россия могут внести позитивную энергию в глобальное управление, внести новый вклад в поддержание мира и стабильности», - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.
По мнению посла, независимо от изменения международной обстановки, «российско-китайская комбинация будет только укрепляться».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции заявил, что Москва высоко ценит непредвзятую позицию Пекина по событиям вокруг Украины. По его словам, Россия чувствует поддержку Китая в усилиях по отстаиванию принципиальных подходов к формированию архитектуры безопасности в Европе.
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