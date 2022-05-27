«Гиганты и технопарки»: В бартере России и Ирана по запчастям не увидели рисков
Иранские автозапчасти по качеству не уступают поставлявшимся в Россию, а по цене – в два раза ниже, сказал в эфире НСН Раджаб Сафаров.
Иран вполне может помочь России качественными автозапчастями и турбинами, а считать его несерьезным поставщиком – заблуждение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Ранее министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Резу Фатеми Амин заявил о готовности Тегерана к бартеру с Москвой по обмену металлургической продукции на автозапчасти и газовые турбины.
«Мысли о том, что Россия рискует, имея дело с Ираном, порочны. Это идет от незнания реальной информации о состоянии иранской экономики и производителей. Иран давно адаптировался к санкционным условиям, обратился уже лет 10-15 к своим внутренним ресурсам, в стране создали мощнейшие технопарки, в которых сконцентрирована научно-технологическая мысль всей республики. По многим показателям Иран давно вышел на уровень самодостаточности, а по некоторым направлениям – достиг уникального уровня, производство высокотехнологично и в мире нет аналогов», - сказал Сафаров.
По его словам, иранские автозапчасти не уступают по качеству поставлявшимся в Россию раньше.
«Иранский автопром задает тон в регионе, это одна из ведущих отраслей страны. Он не зависит практически ни от каких мировых брендов, производится больше миллиона автомобилей в год. Отрасль развивается сильно и гармонично, в стране сотни компаний, специализирующихся на производстве комплектующих и автозапчастей. Автомобильные гиганты Ирана без всяких колебаний пользуются их услугами, они экспортируют продукцию во многие страны и в условиях тотального дефицита для российского автопрома это может быть действительно серьезной альтернативой. Тем более, что по цене они на 40-50% дешевле, а по качеству они не уступают запчастям и комплектующим, которые получал российский автопром. Это может быть очень выгодная сделка», - подчеркнул эксперт.
Сафаров подтвердил, что и с производством качественных турбин в Иране все хорошо.
«По части турбин для энергетических компаний совершенно точно, что иранская энергетика развивается очень сильно. Западные компании на заре своего существования выходили на Иран, и он имел очень серьезные позиции. Это взаимодействие не осталось бесследным, Иран подхватил эстафету и на каком-то этапе даже стал выпускать такую продукцию, качество и уровень которой с легкостью подтверждали материнские компании. Иранская энергетика в технологическом плане практически не зависит от мировых производителей. Более того, они начали экспорт во многие соседние страны, так что иранские поставки турбин в Россию могут быть очень полезными и своевременными», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с НСН оценил иранский опыт решения проблем с закупками серверов и систем хранения данных для IT-компаний.
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