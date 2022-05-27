«Гиганты и технопарки»: В бартере России и Ирана по запчастям не увидели рисков

Иран вполне может помочь России качественными автозапчастями и турбинами, а считать его несерьезным поставщиком – заблуждение, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Ранее министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Резу Фатеми Амин заявил о готовности Тегерана к бартеру с Москвой по обмену металлургической продукции на автозапчасти и газовые турбины.