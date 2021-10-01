Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос о помиловании задержанного в пятницу экс-главу страны Михаила Саакашвили, заявила, что никогда этого не сделает. Об этом она рассказала на брифинге для журналистов.

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«Все едины перед законом. <...> Ответ один, простой и окончательный - нет, никогда», - передает слова Саакашвили РИА Новости.

По словам президента, Саакашвии прибыл в Грузию для дестабилизации режима. Она напомнила, что президенту необходимо сохранять честность перед теми, кто пострадал от режима Саакашвили.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. По имеющимся данным, он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПомилованиеМихаил СаакашвилиГрузия
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