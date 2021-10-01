Зеленский выразил беспокойство по поводу задержания Саакашвили
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание Михаила Саакашвили, выразив свое беспокойство в связи с этим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского.
Также Зеленский выразил беспокойство тоном Грузии в отношении развития ситуации.
Отмечается, что дипломаты Украины уже ведут работу по вопросу оказания помощи задержанному, а офис президента следит за развитием событий.
В настоящее время третий президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси. О его задержании сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По данным СМИ, ему может грозить не менее 9 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru