Зеленский выразил беспокойство по поводу задержания Саакашвили

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание Михаила Саакашвили, выразив свое беспокойство в связи с этим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского.

Также Зеленский выразил беспокойство тоном Грузии в отношении развития ситуации.

Отмечается, что дипломаты Украины уже ведут работу по вопросу оказания помощи задержанному, а офис президента следит за развитием событий.

В настоящее время третий президент Грузии находится в тюрьме в Тбилиси. О его задержании сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По данным СМИ, ему может грозить не менее 9 лет лишения свободы.

