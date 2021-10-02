В Госдепе прокомментировали задержание Саакашвили

«Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий», — заявил собеседник агентства, комментируя задержание политика.

В Вашингтоне призвали власти Грузии обеспечить бывшему главе государства «справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права».

Накануне Саакашвили прибыл в Грузию, где был задержан правоохранительными органами. Политику грозит до девяти лет лишения свободы по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, бывший президент — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из государственного бюджета.

