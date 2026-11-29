По его словам, приняты проектные решения, определены сроки, ответственные, необходимые материалы. «Полным ходом над этим работаем и занимаемся», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее в Минтрансе заявили, что говорить о сроках восстановления Крымского моста пока рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

