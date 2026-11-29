СМИ: ВСУ использовали систему HiSKY Израиля против Крымского моста
Вооруженные силы Украины задействовали систему спутниковой связи HiSKY Израиля при нанесении удара по Крымскому мосту, сообщает The Wall Street Journal.
Также Киев применил ее для поиска российских пусковых установок баллистических ракет с помощью беспилотников. В отличие от американской системы Starlink HiSKY работает и на территории России. Издание отмечает, что ограничение скорости Starlink вынуждает Украину искать альтернативные возможности.
Ранее стало известно, что завершен подготовительный этап восстановления Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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