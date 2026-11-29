Также Киев применил ее для поиска российских пусковых установок баллистических ракет с помощью беспилотников. В отличие от американской системы Starlink HiSKY работает и на территории России. Издание отмечает, что ограничение скорости Starlink вынуждает Украину искать альтернативные возможности.

Ранее стало известно, что завершен подготовительный этап восстановления Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

