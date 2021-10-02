В правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили пытался совершить госпереворот
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намеревался совершить госпереворот на родине. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну», — цитирует политика РИА Новости.
Кобахидзе подчеркнул, что правоохранительные органы «приняли все меры для предотвращения его нового преступления».
Саакашвили в пятницу прибыл в Грузию спустя восемь лет после отъезда и был задержан. Политику грозит до девяти лет лишения свободы в рамках дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, бывший президент — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из государственного бюджета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Лидер правящей партии Грузии заявил о возможных провокациях на избирательных участках
- ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Москве
- В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
- В правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили пытался совершить госпереворот
- Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде
- Лукашенко: Я не собираюсь быть президентом до смерти
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане
- Пентагон заявил о намерении расширить военное сотрудничество с Турцией
- Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком под Пензой
- В Грузии пообещали не обострять отношения с Украиной из-за Саакашвили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru