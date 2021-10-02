В правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили пытался совершить госпереворот

«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну», — цитирует политика РИА Новости.

Кобахидзе подчеркнул, что правоохранительные органы «приняли все меры для предотвращения его нового преступления».

Саакашвили в пятницу прибыл в Грузию спустя восемь лет после отъезда и был задержан. Политику грозит до девяти лет лишения свободы в рамках дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, бывший президент — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из государственного бюджета.

