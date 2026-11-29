СМИ: состояние Маска за день увеличилось на $39,7 млрд
29 ноября 202601:12
Денис Постольский
Состояние американского миллиардера Илона Маска за сутки выросло на $39,7 млрд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Индекса миллиардеров» от Bloomberg.
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Бизнесмен занимает в списке первое место. За один день его состояние выросло на 4,8% и составило $859 млрд.
Ранее Маск заявил, что будет дарить всем детям в США по одной акции SpaceX каждый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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