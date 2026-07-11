В МИД Северной Кореи объявили о закрытии вопроса денуклеаризации республики

Там подчеркнули, что этот вопрос абсолютно необратим. В министерстве объяснили, что утратившие актуальность и практическую осуществимость заявления США, Японии и Южной Кореи о денуклеаризации не могут оказать никакого влияния на статус Северной Кореи.

В Пхеньяне уточнили, что понятие денуклеаризации должно в первую очередь применяться к намерениям Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием, которые, как утверждается в заявлении, при поддержке США вступают в «крайне опасную стадию», а также к стремлению к ядерному противостоянию членов НАТО, которые принимают участие в механизмах совместного использования американского ядерного оружия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что КНДР провела испытательный запуск крылатых ракет с эсминца «Кан Гон».