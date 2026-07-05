СМИ: КНДР провела испытательный запуск крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»
Северная Корея провела пуски стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ключевым этапом оценки боевого потенциала корабля, состоявшегося 3 июля, стали ракетные стрельбы и тестирование основных оружейных комплексов. За ходом учений лично наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.
В ходе инспекции военные также комплексно проверили общую боевую мощность судна, отработав применение корабельной артиллерии, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы. Оценив результаты, Ким Чен Ын поставил задачу в двухмесячный срок завершить финальные тестирования и официально зачислить эсминец в боевой состав флота.
Ранее глава КНДР прибыл на борт эсминца «Кан Гон» и лично проконтролировал проведение его ходовых испытаний.
В начале мая в КНДР приняли закон, разрешающий автоматическое применение ядерного оружия в случае убийства Ким Чен Ына, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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