СМИ: КНДР провела испытательный запуск крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»

Ключевым этапом оценки боевого потенциала корабля, состоявшегося 3 июля, стали ракетные стрельбы и тестирование основных оружейных комплексов. За ходом учений лично наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

В ходе инспекции военные также комплексно проверили общую боевую мощность судна, отработав применение корабельной артиллерии, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы. Оценив результаты, Ким Чен Ын поставил задачу в двухмесячный срок завершить финальные тестирования и официально зачислить эсминец в боевой состав флота.

Ранее глава КНДР прибыл на борт эсминца «Кан Гон» и лично проконтролировал проведение его ходовых испытаний.

В начале мая в КНДР приняли закон, разрешающий автоматическое применение ядерного оружия в случае убийства Ким Чен Ына, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».