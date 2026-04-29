Как мигранты из КНДР сдерживают цены на российское жилье
Мигранты лишь точечно закрывают дефицит кадров, но внутри России тоже нет резервов, заявила НСН Зулия Лоикова.
В Россию начали завозить мигрантов из Северной Кореи, чтобы закрыть серьезную нехватку кадров в сфере строительства, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
Российской экономике грозит беспрецедентная нехватка рабочей силы. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Лоикова посетовала на то, что проблему не решает даже трудовая миграция.
«У нас есть нехватка трудовых мигрантов, они закрывают сегмент дешевой рабочей силы. В этом сегменте у нас не выстраивается очередь из россиян. Сейчас пытаются локально решить этот вопрос, но пока я не вижу методов решения проблемы. У нас уже точечно завозят мигрантов из Северной Кореи, в основном в сферу строительства. Это лучшие и дисциплинированные сотрудники, которые дешево нам обходятся. Благодаря этому мы можем сдержать цены на жилье, услуги и какие-то товары», - рассказала она.
По ее словам, мигранты лишь точечно закрывают дефицит кадров, но внутри России тоже нет резервов.
«В некоторые регионы активно привозят работников из Индии, также участвует Бангладеш. Такая практика ведется не первый год, это производственные сектора, шитье и так далее. Кто-то их легально возит, кто-то не совсем легально. Но это точечное закрытие пробелов по работникам. А своего внутреннего резерва у нас нет. За последние пять лет кадровый резерв в России сократился почти в два раза. С семи миллионов человек до четырех миллионов», - пояснила она.
Государству нужны сварщики и слесари, которым придется хорошо платить, а бизнес предлагает привозить низкоквалифицированную рабочую силу в страну, потому что не хочет терять прибыль, рассказал НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев.
