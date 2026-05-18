КНДР намерена сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить границу страны с Южной Кореей в неприступную крепость, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Это произошло на встрече с командирами дивизий и бригад армии. «В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость», — следует из сообщения.
Северокорейский лидер призвал усилить приграничные войска на границе с Южной Кореей, повысив их военно-технический уровень.
Ранее Северная Корея внесла изменения в свою ядерную политику после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американского удара в ходе конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
