КНДР намерена сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью

Это произошло на встрече с командирами дивизий и бригад армии. «В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость», — следует из сообщения.

Северокорейский лидер призвал усилить приграничные войска на границе с Южной Кореей, повысив их военно-технический уровень.

Ранее Северная Корея внесла изменения в свою ядерную политику после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американского удара в ходе конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

