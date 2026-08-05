Обещания КНДР помешать «военной эволюции» Японии сочли пропагандой

КНДР намерена в дальнейшем отстаивать свой суверенитет, в том числе повышая оборонительный потенциал, и открыто предупреждает об этом Японию и другие враждебные государства, сказал НСН Александр Жебин.

Заявления сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чен о том, что Пхеньян будет противостоять дальнейшей милитаризации Японии, носят больше пропагандистский характер. Так Северная Корея предупреждает Японию о том, что в ответ на японскую агрессию Токио получит адекватный ответ в виде ракет с ядерными боеголовками. Об этом НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Ким Е Чен ранее пообещала не допустить «военную эволюцию Японии». По ее словам, Япония ускоряет превращение в «военную державу» и переходит к практической реализации стратегии нанесения превентивных ударов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В качестве примеров она привела недавние испытания крылатых ракет Tomahawk, участие японских сил самообороны в совместных учениях с США на Филиппинах, а также развертывание новых ракетных систем. По словам Жебина, это больше пропагандистские заявления, направленные на то, чтобы предостеречь Токио от агрессии в адрес Пхеньяна.

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«Такие заявления носят больше пропагандистско-предупредительный характер на достаточно серьезном уровне. Конечно, КНДР мало что может физически сделать в плане противостояния Японии. С другой стороны, Пхеньян предупреждает Токио о том, что в случае усиления военных приготовлений, направленных против КНДР, страна нацелит ракеты с ядерными боеголовками на Японию. Кстати, Северная Корея уже ранее заявила, что в случае нападения или вывода из строя центров управления ядерными силами и политического руководства ответный удар все равно будет нанесен. Безусловно, это касается и Японии, которая в последние годы значительно усилила свою милитаризацию. Милитаризация Токио прежде всего заключается в усилении ракетных вооружений. КНДР, конечно, учитывает эти обстоятельства и предупреждает Японию о том, что предпримет ответные меры в случае явной угрозы против Пхеньяна», — сказал Жебин.

Собеседник НСН напомнил, что вооружение КНДР, Китая и других стран, не являющихся союзниками США, для защиты своего суверенитета часто подается как неоправданная агрессия.

«Западная пропаганда и политики, которые тратят силы на создание военных блоков со времен холодной войны, считают любые ответные меры других стран региона, которые служат объектом этой угрозы, милитаризацией, неоправданной агрессией и так далее. К сожалению, такой тезис господствует в политической науке, в международных отношениях, являясь устоявшимся дискурсом на многих международных конференциях, где обсуждаются эти вопросы. На самом деле речь идет о попытках оказать давление на эти страны, оставить их безоружными перед лицом агрессии и военных приготовлений США и их союзников в регионе. Китай, КНДР и другие страны намерены отстаивать свой суверенитет, в том числе за счет повышения оборонительного потенциала», — подытожил он.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков заявил, что японские военные испугались Китай, КНДР и Россию, а также не верят в помощь США, но это не значит, что в стране появится ядерное оружие.

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ФОТО: EPA / TASS
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