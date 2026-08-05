Заявления сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чен о том, что Пхеньян будет противостоять дальнейшей милитаризации Японии, носят больше пропагандистский характер. Так Северная Корея предупреждает Японию о том, что в ответ на японскую агрессию Токио получит адекватный ответ в виде ракет с ядерными боеголовками. Об этом НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Ким Е Чен ранее пообещала не допустить «военную эволюцию Японии». По ее словам, Япония ускоряет превращение в «военную державу» и переходит к практической реализации стратегии нанесения превентивных ударов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В качестве примеров она привела недавние испытания крылатых ракет Tomahawk, участие японских сил самообороны в совместных учениях с США на Филиппинах, а также развертывание новых ракетных систем. По словам Жебина, это больше пропагандистские заявления, направленные на то, чтобы предостеречь Токио от агрессии в адрес Пхеньяна.