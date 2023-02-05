Переговоров не будет? В России размышляют о необходимости диалога с Западом
Дипломаты в России занимают все более жесткую позицию по поводу необходимости переговоров с Украиной и Западом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признанием высказывание бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что страны Запада виновны в прекращении переговоров России и Украины.
Захарова упрекала главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который высказал мысль об отсутствии у Москвы политической воли для начала переговоров по Украине.
Она отметила, что Боррель сознательно забыл, что на Украине указом Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством РФ.
«Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», - отметила Захарова.
При этом в пятницу, 3 февраля, премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что украинский президент Владимир Зеленский работает над планом переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.
«Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир», - пояснила Мелони.
Турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с НСН говорил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумеет усадить Украину и Россию за стол переговоров, поскольку другого пути избежать господства США в регионе нет.
«Рано или поздно Эрдоган добьется своего, потому что иного пути нет. Если бы в свое время план по Крыму был другим, Россия обсудила бы его с Турцией, был бы создан двойной-тройной механизм по гарантиям Крыма, сейчас все было бы иначе. Сегодня американцы якобы сидят в Греции, на самом же деле они будут использовать порты Болгарии — члена Североатлантического альянса — и влиять на регион через Болгарию и Грецию. Нынешняя война также выгодна только американцам. Ни Россия, ни Украина от текущего конфликта не выигрывают, Турция тоже несет потери из-за войны соседей. А вот американцы остались в плюсе — они усилились в Европе, создали особый блок, увеличивается количество членов НАТО», — отметил политолог.
Мария Захарова 5 февраля также сделала репост записи Министерства иностранных дел России с выводами проректора Дипломатической академии МИД России Олега Карповича о переговорах России и Запада. Он считает, что Москва 30 лет тешила себя иллюзиями переговоров с Западом, но теперь время «воздушных замков» прошло и победу необходимо получить на поле боя.
По мнению Карповича, конструктивное сотрудничество с Западом – иллюзия, которая полностью противоречит геополитической философии Запада. США, считает проректор Диапкадем понимают, что «бороться за реставрацию однополярности» можно только при условии отсутствия российского фактора в мировой политике.
«Единственный выход из ситуации заключается в решительной победе России на поле боя, которая окончательно разрушит западные иллюзии и позволит нам вернуться за стол переговоров, но уже на абсолютно равноправных условиях», - заявил Карпович в интервью «Комсомольской правды».
В субботу, 4 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале, заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими доктринами.
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