Переговоров не будет? В России размышляют о необходимости диалога с Западом

Захарова упрекала главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который высказал мысль об отсутствии у Москвы политической воли для начала переговоров по Украине.

Она отметила, что Боррель сознательно забыл, что на Украине указом Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством РФ.

«Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», - отметила Захарова.