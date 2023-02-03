В офисе Зеленского заявили, что «сейчас не время для переговоров» с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos заявил, что «сейчас не время вести переговоры» с Россией.

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По его словам, Москва «не хочет вести переговоры».

«Сейчас не время вести переговоры, Россия не хочет вести переговоры», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украину никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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