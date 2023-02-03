Боррель заявил об открытости ЕС для переговоров по Украине
Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности объединения к мирным переговорам по Украине. ЕС всегда открыт для каждого, кто искренне стремится к прекращению конфликта, написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в статье для австрийского издания Der Standard.
Как отметил Боррель, все, кто предпринимал попытки вести переговоры с Россией, остались ни с чем. По его словам, Москва до этого момента ясно давала понять, что намерена упорствовать. Пока такой подход остаётся в силе, единственный метод закончить конфликт — предоставлять Киеву необходимые средства, считает глава евродипломатии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров днём ранее заявил, что мировые лидеры не стараются убедить руководство Украину вернуться к мирным переговорам.
Немецкое издание Neue Zürcher Zeitungсо со ссылкой на источники сообщило, что глава ЦРУ США Уильям Бернс якобы предлагал Киеву передать России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, для чего тайно приезжал в Москву. Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил НСН, что Киев не пойдёт на такой компромисс. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «уткой» информацию о таком предложении Бёрнса.
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