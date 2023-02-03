«Иного пути нет»: Политолог заявил, что Эрдоган организует российско-украинские переговоры
И Россия, и Украина, и Турция несут потери из-за конфликта на Украине, в выигрыше остались только США, сказал НСН Тогрул Исмаил.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сумеет усадить Украину и Россию за стол переговоров, поскольку другого пути избежать господства США в регионе нет. Об этом НСН заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.
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Ранее Эрдоган выразил готовность стать посредником в возможных мирных переговорах Москвы и Киева, о чем сообщил портал Ura.ru. Исмаил заявил, что у турецкого лидера получится осуществить задуманное.
«Рано или поздно Эрдоган добьется своего, потому что иного пути нет. Если бы в свое время план по Крыму был другим, Россия обсудила бы его с Турцией, был бы создан двойной-тройной механизм по гарантиям Крыма, сейчас все было бы иначе. Сегодня американцы якобы сидят в Греции, на самом же деле они будут использовать порты Болгарии — члена Североатлантического альянса — и влиять на регион через Болгарию и Грецию. Нынешняя война также выгодна только американцам. Ни Россия, ни Украина от текущего конфликта не выигрывают, Турция тоже несет потери из-за войны соседей. А вот американцы остались в плюсе — они усилились в Европе, создали особый блок, увеличивается количество членов НАТО», — отметил политолог.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка «убрать грязные руки» от страны и не пытаться её взбудоражить. Об этом сообщило агентство НСН.
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