Экс-советник Пентагона: Россия продолжит СВО до полного разгрома ВСУ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Россия будет вести специальную военную операцию на территории Украины до полного разгрома ВСУ. При этом представитель США на своем YouTube-канале назвал СВО контрударом.

Любое оружие. Россия грозит Украине превентивными ударами и возмездием

Он объяснил это тем, что Вооруженные силы Украины представляют угрозу для России.

«Мы называем это «вторжением», но в действительности это контрудар», — заявил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона полагает, что Москва, начав СВО, ответила на угрозу со стороны Украины, которая распространялась через ее восточные территории.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале, заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими докринами.

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