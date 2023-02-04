Экс-советник Пентагона: Россия продолжит СВО до полного разгрома ВСУ

Он объяснил это тем, что Вооруженные силы Украины представляют угрозу для России.

«Мы называем это «вторжением», но в действительности это контрудар», — заявил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона полагает, что Москва, начав СВО, ответила на угрозу со стороны Украины, которая распространялась через ее восточные территории.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале, заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими докринами.