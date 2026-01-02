В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте

В Москве со 2 января 2026 года изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

При этом отмечается, что индексация происходит ниже уровня инфляции. Так, стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 75 рублей, а при оплате банковской картой поездка будет стоить 83 рубля. Уточняется, что самым выгодным способом оплаты остается биометрия, так как в этом случае одна поездка стоит 71 рубль.