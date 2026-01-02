В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве со 2 января 2026 года изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
При этом отмечается, что индексация происходит ниже уровня инфляции. Так, стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 75 рублей, а при оплате банковской картой поездка будет стоить 83 рубля. Уточняется, что самым выгодным способом оплаты остается биометрия, так как в этом случае одна поездка стоит 71 рубль.
Между тем, стоимость проезда по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась примерно на 3,5 рубля. Кроме того, в департаменте напомнили, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатными пересадками между метро, МЦД и МЦК, либо пересадками на маршрут наземного транспорта при оплате «Тройкой».
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в интервью НСН рассказал, что в Москве водители такси, которые официально трудоустроены, получают 60-100 тысяч рублей в месяц, а заработать 150-200 тысяч можно только при нарушении режима труда и отдыха.
