СМИ: В 2025 году рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой

По итогам 2025 года рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые биржевые данные.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2024-го курс рубля вырос к доллару на 31%. В период новогодних праздников Центробанк России установил официальный курс доллара в 78,2267 рубля, евро — 92,0938 рубля.

Согласно подсчетам, на втором месте по показателю оказалась шведская крона с результатом 19,9%, на третьем — венгерский форинт с 19,4%. В ТОП-5 также вошли колумбийское песо с подорожанием к доллару на 18,9% и чешская крона с 17,2%.