СМИ: В 2025 году рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой

По итогам 2025 года рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые биржевые данные.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2024-го курс рубля вырос к доллару на 31%. В период новогодних праздников Центробанк России установил официальный курс доллара в 78,2267 рубля, евро — 92,0938 рубля.

Согласно подсчетам, на втором месте по показателю оказалась шведская крона с результатом 19,9%, на третьем — венгерский форинт с 19,4%. В ТОП-5 также вошли колумбийское песо с подорожанием к доллару на 18,9% и чешская крона с 17,2%.

Между тем, по данным биржи, сразу десять валют закрыли 2025 год в минусе. Так, сильнее всего ослаб курс аргентинского песо — на 29,2%. Отмечается, что в ТОП-3 антилидеров также попали турецкая лира (18,3%) и ливийский динар (9,2%). После следуют шри-ланкийская рупия (5,5%), непальская и индийская рупии (5%).

В ЦБ указали, что за 2025 год официальный курс доллара упал на 23,45 рубля. Максимального за год значения он достиг 15 января (103,44 рубля), минимального — 6 декабря (76,09 рубля). При этом евро стоил 106,25 рубля 15 января и 87,57 рубля 19 марта.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 января 2026 года в РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили до 27 тысяч 93 рублей.

