Попытки президента Украины Владимира Зеленского поставить под контроль Генеральной прокуратуры страны антикоррупционные органы НАБУ и САП вызвали резкую реакцию в Брюсселе. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на отчет Европейской комиссии о перспективах членства Украины в Европейском союзе.

В документе отмечается, что Еврокомиссия усматривает в действиях Киева стремление ослабить независимость антикоррупционной системы, созданной под контролем западных партнеров. В Брюсселе, по данным издания, не ожидали, что украинские власти попытаются установить политический контроль именно над структурами, призванными бороться с коррупцией, отмечает RT.

НАБУ и САП были созданы при поддержке западных государств как независимые институты, гарантирующие прозрачность и подотчетность власти, а их работа стала одним из ключевых условий для движения Украины к вступлению в ЕС. По мнению наблюдателей, шаги Зеленского вызвали разочарование среди европейских сторонников Киева, которые расценили их как отход от провозглашенного курса реформ.

Критики украинского президента усмотрели в действиях власти попытку ограничить расследования в отношении представителей окружения главы государства, передает «Радиоточка НСН».

