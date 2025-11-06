СМИ: Попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель
Попытки президента Украины Владимира Зеленского поставить под контроль Генеральной прокуратуры страны антикоррупционные органы НАБУ и САП вызвали резкую реакцию в Брюсселе. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на отчет Европейской комиссии о перспективах членства Украины в Европейском союзе.
В документе отмечается, что Еврокомиссия усматривает в действиях Киева стремление ослабить независимость антикоррупционной системы, созданной под контролем западных партнеров. В Брюсселе, по данным издания, не ожидали, что украинские власти попытаются установить политический контроль именно над структурами, призванными бороться с коррупцией, отмечает RT.
НАБУ и САП были созданы при поддержке западных государств как независимые институты, гарантирующие прозрачность и подотчетность власти, а их работа стала одним из ключевых условий для движения Украины к вступлению в ЕС. По мнению наблюдателей, шаги Зеленского вызвали разочарование среди европейских сторонников Киева, которые расценили их как отход от провозглашенного курса реформ.
Критики украинского президента усмотрели в действиях власти попытку ограничить расследования в отношении представителей окружения главы государства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель
- «Пьют коктейли»: Россияне не беспокоятся из-за тайфуна во Вьетнаме
- Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Энтони Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина в новом фильме Джастина Чедвика
- «Будет ничья»: Булыкин не поверил в победу «Локомотива» над «Спартаком»
- Бизнесмен из Пензы стал фигурантом нового дела о мошенничестве
- Рогов пригласил Анджелину Джоли приехать в новые регионы РФ
- Милонов поддержал запрет уличных музыкантов в Петербурге
- Россиянкам рассказали о пользе приобретения автомобиля
- Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru