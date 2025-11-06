СМИ: Попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель

Попытки президента Украины Владимира Зеленского поставить под контроль Генеральной прокуратуры страны антикоррупционные органы НАБУ и САП вызвали резкую реакцию в Брюсселе. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на отчет Европейской комиссии о перспективах членства Украины в Европейском союзе.

В документе отмечается, что Еврокомиссия усматривает в действиях Киева стремление ослабить независимость антикоррупционной системы, созданной под контролем западных партнеров. В Брюсселе, по данным издания, не ожидали, что украинские власти попытаются установить политический контроль именно над структурами, призванными бороться с коррупцией, отмечает RT.