СМИ: Дочь актера Томми Ли Джонсона нашли мертвой в отеле в Калифорнии
В США в Калифорнии в отеле «Fairmont San Francisco» нашли мертвой 34-летнюю дочь известного американского актера Томми Ли Джонсона, исполнившего роль агента Кея в боевике «Люди в черном». Об этом сообщил портал TMZ.
По данным источника, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026-го в 02:52 (в 13:52 по Москве) к Виктории Ли Джонсон прибыла бригада скорой помощи, чтобы оценить ее состояние. В итоге медики констатировали смерть женщины. Причины ухода актрисы из жизни не раскрываются.
В 2002 году Виктория Ли Джонсон дебютировала в фильме «Люди в черном-2». Позже она снималась в проектах «Холм одного дерева» и «Три могилы».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в крупнейшем «Диснейленде» мира за две недели погибли три человека.
