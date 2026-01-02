СМИ: Дочь актера Томми Ли Джонсона нашли мертвой в отеле в Калифорнии

По данным источника, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026-го в 02:52 (в 13:52 по Москве) к Виктории Ли Джонсон прибыла бригада скорой помощи, чтобы оценить ее состояние. В итоге медики констатировали смерть женщины. Причины ухода актрисы из жизни не раскрываются.

В 2002 году Виктория Ли Джонсон дебютировала в фильме «Люди в черном-2». Позже она снималась в проектах «Холм одного дерева» и «Три могилы».

