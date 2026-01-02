МО: Су-34 ударил по скоплению ВСУ в зоне СВО

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению личного состава и техники ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: ВС РФ ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

В ведомстве уточнили, что российские военные ударили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Отмечается, что цель была достигнута и поражена.

Ранее в Минобороны объявили, что ВС России сбили истребитель Су-27 ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
