МО: Су-34 ударил по скоплению ВСУ в зоне СВО
2 января 202618:35
Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению личного состава и техники ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что российские военные ударили по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Отмечается, что цель была достигнута и поражена.
Ранее в Минобороны объявили, что ВС России сбили истребитель Су-27 ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
