США призвали своих граждан срочно покинуть Россию
Госдеп США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, которые в настоящий момент находятся в России, и призвал их немедленно покинуть территорию РФ. Об этом сообщает телеканал «Fox News» со ссылкой на официальное заявление департамента.
Уточняется, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи гражданам США сильно ограничены.
В 2022 году Госдеп США уже рекомендовал американцам срочно покинуть Россию в связи с тем, что возможности посольств были ограничены.
Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в интервью НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.
