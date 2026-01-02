США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Госдеп США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, которые в настоящий момент находятся в России, и призвал их немедленно покинуть территорию РФ. Об этом сообщает телеканал «Fox News» со ссылкой на официальное заявление департамента.

«Одобрит» ли Трамп мирный план Зеленского

Уточняется, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи гражданам США сильно ограничены.

В 2022 году Госдеп США уже рекомендовал американцам срочно покинуть Россию в связи с тем, что возможности посольств были ограничены.

Ранее экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в интервью НСН назвал попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина провокацией для срыва переговорного процесса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоРоссияСШАГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры