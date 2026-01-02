СМИ: В 2025 году богатейшие россияне заработали почти $32,8 млрд
В 2025 году богатейшие российские бизнесмены в совокупности заработали около $32,8 млрд (1,8 трлн рублей). Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на «Индекс миллиардеров».
Отмечается, что в прошлом году их общее состояние увеличилось на $23,818 млрд.
По данным источника, лидером рейтинга стал акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов, состояние которого достигло $19,3 млрд. На втором месте оказался основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов с капиталом в $7,88 млрд. Известно, что его показатель за год вырос на $4,75 млрд.
Замыкает ТОП-3 рейтинга основатель «Telegram» Павел Дуров, состояние которого оценивается в $14,4 млрд. При этом на четвертом месте оказалась основательница маркетплейса «Wildberries» Татьяне Ким с капиталом $7,89 млрд. Она в прошлом году также была единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей.
