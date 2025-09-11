В квартире близкого к Зеленскому предпринимателя Миндича нашли прослушку
На Украине в квартире предпринимателя Тимура Миндича, который приближен к президенту Владимиру Зеленскому, нашли прослушивающее устройство, сообщает «Украинская правда».
По данным издания, ранее уже появлялась информация о том, что в квартире бизнесмена была установлена прослушка, однако найти ее не удавалось. Теперь помещение проверили другие специалисты, которые и обнаружило устройство. Ранее проверку осуществляло государственное учреждение.
Прослушивающее устройство было установлено в полу. Отмечается, что в гости к бизнесмену мог приходить глава государства.
Миндич вернулся на Украину на фоне расследования о коррупции.
