СМИ: Похороны экс-игрока «Спартака» Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе

3 января в Душанбе состоятся похороны экс-игрока московских ФК «Спартак» и «Локомотив» Мухсина Мухамадиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вдову спортсмена.

Футболист умер 1 января 2026 года. Мухамадиеву было 59 лет.