СМИ: Похороны экс-игрока «Спартака» Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе
3 января в Душанбе состоятся похороны экс-игрока московских ФК «Спартак» и «Локомотив» Мухсина Мухамадиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вдову спортсмена.
Футболист умер 1 января 2026 года. Мухамадиеву было 59 лет.
Известно, что ранее у спортсмена случился инсульт, после чего он перенес еще ряд апоплексических ударов. В середине ноября 2025-го его госпитализировали в реанимацию московской клиники, где подключили к аппарату ИВЛ.
Мухсин Мухамадиев был чемпионом России в 1994 году в составе московского «Спартака». Он также играл за «Торпедо», «Арсенал» и ряд других ФК. Будучи спортивным директором казанского «Рубина», Мухамадиев дважды выиграл чемпионат России. На его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
