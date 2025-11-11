СМИ: Обыски у совладельца «Квартала 95» Миндича стали ответом Зеленскому
Антикоррупционные органы Украины усилили давление на окружение президента Владимира Зеленского, что аналитики расценивают как политический вызов главе государства, сообщает The New York Times.
Поводом для обострения ситуации стали обыски, проведенные Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) у предпринимателя Тимура Миндича, связанного со студией «Квартал 95», и министра юстиции Германа Галущенко. Расследование касается возможных коррупционных схем в энергетической сфере.
События происходят на фоне формирования «ситуативной антизеленской коалиции», в которую вошли структуры, ассоциируемые с Демократической партией США, включая руководство НАБУ, а также политики экс-президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. В ответ Зеленский предпринял шаги по ограничению полномочий антикоррупционных органов.
Сложившаяся ситуация свидетельствует об углублении внутреннего политического кризиса на Украине, где антикоррупционная повестка становится инструментом в борьбе за власть.
Кроме того, США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
