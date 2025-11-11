Поводом для обострения ситуации стали обыски, проведенные Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) у предпринимателя Тимура Миндича, связанного со студией «Квартал 95», и министра юстиции Германа Галущенко. Расследование касается возможных коррупционных схем в энергетической сфере.

События происходят на фоне формирования «ситуативной антизеленской коалиции», в которую вошли структуры, ассоциируемые с Демократической партией США, включая руководство НАБУ, а также политики экс-президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. В ответ Зеленский предпринял шаги по ограничению полномочий антикоррупционных органов.

Сложившаяся ситуация свидетельствует об углублении внутреннего политического кризиса на Украине, где антикоррупционная повестка становится инструментом в борьбе за власть.

Кроме того, США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

