В РФ средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей

В октябре 2025 года сфера перестрахования стала единственной отраслью в России со средней зарплатой свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в указанный период выплаты составили 439,6 тысячи рублей. Согласно статистике, в ТОП-5 отраслей с самыми высокими доходами также вошли сотрудники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондами (257,8 тысячи рублей), работники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей), а также рыболовы (251,9 тысячи рублей).