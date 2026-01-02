В РФ средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей
В октябре 2025 года сфера перестрахования стала единственной отраслью в России со средней зарплатой свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в указанный период выплаты составили 439,6 тысячи рублей. Согласно статистике, в ТОП-5 отраслей с самыми высокими доходами также вошли сотрудники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондами (257,8 тысячи рублей), работники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей), а также рыболовы (251,9 тысячи рублей).
Известно, что в десятке рейтинга отраслей с самыми высокими зарплатами оказались и издатели программного обеспечения со средним доходом в размере 244 тысяч рублей, а также разработчики программного обеспечения с 223,5 тысячи рублей. Кроме того, в ТОП-10 попали работники газовой отрасли с 223,1 тысячи рублей, представители пассажирских авиаперевозок с 221 тысячей рублей и некоторых финансовых посреднических компаний с 213,9 тысячи рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в новогодние праздники россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей.
