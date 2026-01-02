Войтинский анонсировал мрачное «Лукоморье» и мультик про мамонтенка
Александр Войтинский сообщил НСН, что в 2026 году продолжит разработку сказочного сериала «Лукоморье» с мрачной тональностью, а отдушиной для него станет работа над мультфильмом про мамонтенка.
Кинорежиссер Александр Войтинский в эфире с НСН заявил, что считает своим главным итогом ушедшего года выход сразу двух фильмов, в то время как обычно выпускает один фильм раз в два-три года.
В 2025 году вышла лента Войтинского «Все, что тебя касается» о группе «Звери», которой, по признанию продюсера и режиссера, он отдал часть души.
«Оба фильма, вышедшие в 2025 году, связаны с музыкой, они мне очень дороги. Вторая картина вышла уже в конце года, это сказка «Яга на нашу голову». В нее я тоже вложил много сил, даже музыку какую-то писал для этого фильма. Правил сценарий, когда понимал, что в этом моменте необходима песня, брался за инструмент, что-то наигрывал. Вспомнил свое композиторское прошлое», - поделился Войтинский.
Он также рассказал НСН, что создает первый в своем роде сказочный сериал для российской индустрии.
«У меня сейчас в разработке сказочный сериал, тоже первый в своем роде. Сказочные сериалы были, но у моего проекта тональность будет мрачная, серьезная, трагичная. Таких проектов еще не было. Я сам человек жизнерадостный, позитивный, склонен к комедийным, романтическим фильмам. Однако у каждого есть и темные стороны души. Сериал «Лукоморье» подходит для таких серьезных размышлений. Этим проектом я буду заниматься весь 2026 год», - сказал он.
По словам собеседника НСН, «Лукоморье» - не единственный проект в работе на 2026 год.
«Одновременно сейчас рисуется мультик про мамонтенка по новой технологии с использованием искусственного интеллекта. Оказалось, что этой технологией сегодня можно заниматься онлайн параллельно. Мы уже начали рисовать, написали сценарий. Я до сих пор даже не встречался с людьми, с которыми работаю, потому что нет нужды, мы общаемся с помощью видеосвязи. Работа над этим проектом будет идти параллельно с «Лукоморьем». Это такая добрая отдушина, баланс, чтобы в темную сторону меня не унесло», - уточнил Войтинский.
Ранее режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что благодаря господдержке в 2026 году в России может появиться еще больше мультфильмов, потому и взрослым, и детям точно будет, что посмотреть.
