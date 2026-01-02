В 2025 году вышла лента Войтинского «Все, что тебя касается» о группе «Звери», которой, по признанию продюсера и режиссера, он отдал часть души.

«Оба фильма, вышедшие в 2025 году, связаны с музыкой, они мне очень дороги. Вторая картина вышла уже в конце года, это сказка «Яга на нашу голову». В нее я тоже вложил много сил, даже музыку какую-то писал для этого фильма. Правил сценарий, когда понимал, что в этом моменте необходима песня, брался за инструмент, что-то наигрывал. Вспомнил свое композиторское прошлое», - поделился Войтинский.

Он также рассказал НСН, что создает первый в своем роде сказочный сериал для российской индустрии.

«У меня сейчас в разработке сказочный сериал, тоже первый в своем роде. Сказочные сериалы были, но у моего проекта тональность будет мрачная, серьезная, трагичная. Таких проектов еще не было. Я сам человек жизнерадостный, позитивный, склонен к комедийным, романтическим фильмам. Однако у каждого есть и темные стороны души. Сериал «Лукоморье» подходит для таких серьезных размышлений. Этим проектом я буду заниматься весь 2026 год», - сказал он.