СМИ: США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ
Политическая позиция президента Украины Владимира Зеленского ослабевает на фоне обострения конфликтов с антикоррупционными органами страны, сообщают «Известия».
Накануне обысков Национального антикорропционного бюро (НАБУ) страну покинул близкий к власти предприниматель Тимур Миндич, связанный со студией «Квартал 95». Параллельно правоохранительные мероприятия затронули экс-министра энергетики и действующего главу Минюста Германа Галущенко, также ассоциируемого с Миндичем.
По мнению некоторых экспертов, за действиями НАБУ могут стоять США, что интерпретируется как подготовка к возможной смене украинского политического руководства. На этом фоне обсуждается вероятность проведения президентских выборов на Украине уже в 2026 году. Аналитики отмечают последовательное снижение поддержки Зеленского как внутри страны, так и на международной арене.
Обвинения в коррупции ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского преследуют двойную цель — американский лидер Дональд Трамп хочет показать, что борется с коррупцией на Украине, и пытается подорвать авторитет Демократической партии США. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил
- СМИ: США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ
- Предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения
- УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги
- В Госдуме раскритиковали идею индексации зарплат не реже одного раза в год
- Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
- Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
- Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь
- СМИ: Индия перешла с российской нефти на американскую и ближневосточную
- СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru