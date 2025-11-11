Накануне обысков Национального антикорропционного бюро (НАБУ) страну покинул близкий к власти предприниматель Тимур Миндич, связанный со студией «Квартал 95». Параллельно правоохранительные мероприятия затронули экс-министра энергетики и действующего главу Минюста Германа Галущенко, также ассоциируемого с Миндичем.

По мнению некоторых экспертов, за действиями НАБУ могут стоять США, что интерпретируется как подготовка к возможной смене украинского политического руководства. На этом фоне обсуждается вероятность проведения президентских выборов на Украине уже в 2026 году. Аналитики отмечают последовательное снижение поддержки Зеленского как внутри страны, так и на международной арене.

Обвинения в коррупции ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского преследуют двойную цель — американский лидер Дональд Трамп хочет показать, что борется с коррупцией на Украине, и пытается подорвать авторитет Демократической партии США. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

