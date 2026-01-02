МОК: РФ не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены не смогут участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане под флагом страны и с гимном РФ. Об этом сообщает издание «Corriere della Sera».

По ее словам, решение МОК является окончательным, и россияне не смогут выступать на Олимпиаде с флагом России даже в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.