МОК: РФ не выступит на Олимпиаде-2026 с флагом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены не смогут участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане под флагом страны и с гимном РФ. Об этом сообщает издание «Corriere della Sera».

По ее словам, решение МОК является окончательным, и россияне не смогут выступать на Олимпиаде с флагом России даже в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

25-е зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо в Италии. Российские атлеты допущены к соревнованиям в индивидуальном порядке и без национальной символики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью НСН заявил, что не заметил особых достижений у российского спорта за 2025 год, кроме того, что рекорд по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил русский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
