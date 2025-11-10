Коррупционный «Квартал»: Чем грозят Зеленскому преследования НАБУ и ФБР
Сегодня ФБР и НАБУ активно взялись за борьбу с коррупцией на Украине, преследования могут коснуться и украинского лидера Владимира Зеленского, но реальных посадок ждать не стоит, сказал НСН Владимир Олейник.
Обвинения в коррупции ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского преследуют двойную цель — американский лидер Дональд Трамп хочет показать, что борется с коррупцией на Украине, и пытается подорвать авторитет Демократической партии США. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, сообщает «Газета.Ru». Уточняется, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала следственных действий. Олейник отметил, что НАБУ серьезно взялось за борьбу с коррупцией на Украине с подачи США.
«По коррупции Миндич и президент Украины Владимир Зеленский — братья-близнецы. Миндич — это не только друг и соратник по предыдущему бизнесу и самый близкий человек из окружения, но и “кошелек” Зеленского, коих много: помимо Миндича, это бывший первый вице-премьер Алексей Чернышов и так далее. Сейчас по этому же делу проходят обыски у братьев Александра и Михаила Цукерманов. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и подчиненное ему НАБУ серьезно взялись за тему коррупции, и касается это не только Украины и демократов в США. Когда произошел Евромайдан, американцы знали, каких воров приходят к власти, поэтому и создали условия, при которых все антикоррупционные органы были подчинены Западу, и Украина приняла решение делиться с Вашингтоном. С приходом Трампа “мелкая рыба” дает согласие на сотрудничество с ФБР, чтобы поймать более “крупную рыбу”. Идет разговор даже не о Зеленском, а о том, чтобы обвинить демократов в том, что они воровали деньги американских налогоплательщиков. В следующем году выборы, и демократам, полагаю, будет нанесен серьезный удар. Зеленский попытался переподчинить антикоррупционные органы себе, но Запад дал ему по рукам», — сказал Олейник.
Собеседник НСН добавил, что сейчас Миндич отправился в США, однако власти США спокойно смогут заставить его дать показания против Зеленского и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Миндич сейчас выехал в Израиль, но его оттуда могут забрать американцы, это не проблема. Он будет давать показания против Зеленского и Ермака, у которого основная информация, сколько, кому и куда перечислял Киев, — они даже не доверяют электронным средствам. Так Трамп покажет, что борется с коррупцией на Украине, и нанесет удар по демократам в своей стране. Напомню, НАБУ является структурным подразделением ФБР на Украине, на содержание НАБУ Вашингтон потратил $300 млн, по моей информации. Если бы НАБУ попытались что-то предпринять без поддержки ФБР, то все были бы арестованы», — указал эксперт.
Впрочем, реальных посадок на Украине, по мнению Олейника, ждать не стоит.
«На Украине вряд ли кого-то по этому делу посадят. Пытались посадить Чернышова, суд состоялся, но было принято половинчатое решение — он вышел под залог. С другой стороны, американцы могут организовать классические посадки. Так, они уже долго требуют бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого Зеленский прячет в тюрьме. Во-первых, он не может выдать гражданина Украины, во-вторых, Коломойский отвечает за совершенные на Украине преступления, логика в этом есть. В какой он тюрьме, никто не знает. Украина будет искать варианты, чтобы не сдать никого, потому что придут и за Зеленским. Повторюсь, Трамп заинтересован в том, чтобы Зеленский дал показания, кому и куда перечисляли деньги. Это убьет через персональные скандалы демократическую партию. В США можно многое, но воровство денег налогоплательщиков не слишком приветствуется. Кроме того, Трампу надо отыграться на фоне проигрыша губернаторских выборов и выборов мэра в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вирджинии», — подытожил он.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что попытки украинских властей ограничить независимость антикоррупционных органов вызывают сомнения в решимости Киева действительно бороться с коррупцией.
