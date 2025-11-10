Обвинения в коррупции ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского преследуют двойную цель — американский лидер Дональд Трамп хочет показать, что борется с коррупцией на Украине, и пытается подорвать авторитет Демократической партии США. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, сообщает «Газета.Ru». Уточняется, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала следственных действий. Олейник отметил, что НАБУ серьезно взялось за борьбу с коррупцией на Украине с подачи США.

«По коррупции Миндич и президент Украины Владимир Зеленский — братья-близнецы. Миндич — это не только друг и соратник по предыдущему бизнесу и самый близкий человек из окружения, но и “кошелек” Зеленского, коих много: помимо Миндича, это бывший первый вице-премьер Алексей Чернышов и так далее. Сейчас по этому же делу проходят обыски у братьев Александра и Михаила Цукерманов. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и подчиненное ему НАБУ серьезно взялись за тему коррупции, и касается это не только Украины и демократов в США. Когда произошел Евромайдан, американцы знали, каких воров приходят к власти, поэтому и создали условия, при которых все антикоррупционные органы были подчинены Западу, и Украина приняла решение делиться с Вашингтоном. С приходом Трампа “мелкая рыба” дает согласие на сотрудничество с ФБР, чтобы поймать более “крупную рыбу”. Идет разговор даже не о Зеленском, а о том, чтобы обвинить демократов в том, что они воровали деньги американских налогоплательщиков. В следующем году выборы, и демократам, полагаю, будет нанесен серьезный удар. Зеленский попытался переподчинить антикоррупционные органы себе, но Запад дал ему по рукам», — сказал Олейник.