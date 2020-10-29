Алиев подписал указ о создании временной комендатуры в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании временной специальной администрации на подконтрольных Азербайджану территориях в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджана.
С начала конфликта на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанские войска взяли контроль над 186 населёнными пунктами, в том числе городами Джебраил, Физули, Зангелан, Губадлы.
Согласно документу, на всех территориях создадут временные комендатуры. Каждый район будет управляться «в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана».
Назначением комендантов и определением круга их задач займётся МВД Азербайджана. Временная администрация будет согласовывать свои действия с азербайджанскими Минобороны и Госпогранслужбой.
Кроме того, при комендатуре будет создан оперативный штаб из представителей Службы госбезопасности, МЧС, Минэкономики, Минфина, Минсельхоза и Минэкологии Азербайджана.
Согласно указу, в обязанности временной администрации войдёт обеспечение охраны важных объектов, охрана общественного порядка и безопасности, предотвращение противоправных действий, в том числе терроризма, шпионажа и саботажа.
Кроме того, временные комендатуры должны очищать территорию от мин и оценивать состояние энергетических объектов.
Также указом президента Азербайджана министерству обороны и МВД республики поручено обеспечить на подконтрольных территориях особый режим въезда и выезда.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение Еревана и Баку о прекращении огня. Однако боестолкновения на территории конфликта продолжаются.
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