Алиев подписал указ о создании временной комендатуры в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании временной специальной администрации на подконтрольных Азербайджану территориях в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджана.

С начала конфликта на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанские войска взяли контроль над 186 населёнными пунктами, в том числе городами Джебраил, Физули, Зангелан, Губадлы.

Согласно документу, на всех территориях создадут временные комендатуры. Каждый район будет управляться «в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана».

Назначением комендантов и определением круга их задач займётся МВД Азербайджана. Временная администрация будет согласовывать свои действия с азербайджанскими Минобороны и Госпогранслужбой.

Кроме того, при комендатуре будет создан оперативный штаб из представителей Службы госбезопасности, МЧС, Минэкономики, Минфина, Минсельхоза и Минэкологии Азербайджана.

Согласно указу, в обязанности временной администрации войдёт обеспечение охраны важных объектов, охрана общественного порядка и безопасности, предотвращение противоправных действий, в том числе терроризма, шпионажа и саботажа.

Кроме того, временные комендатуры должны очищать территорию от мин и оценивать состояние энергетических объектов.

Также указом президента Азербайджана министерству обороны и МВД республики поручено обеспечить на подконтрольных территориях особый режим въезда и выезда.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение Еревана и Баку о прекращении огня. Однако боестолкновения на территории конфликта продолжаются.

