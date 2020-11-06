Азербайджан начал обстреливать Степанакерт кассетными бомбами

Азербайджанские вооруженные силы обстреливают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт кассетными бомбами. Об этом проинформировали в Едином армянском информационном центре при кабмине Армении.

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Отмечается, что обстрел идет прицельно по жилым домам, гражданской и общественной инфраструктуре.

Ранее сегодня Армия обороны НКР сообщила, что Карабах сейчас ведет оборонительные бои за Шуши и Лачин.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный Карабах
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