Азербайджан начал обстреливать Степанакерт кассетными бомбами
6 ноября 202011:38
Азербайджанские вооруженные силы обстреливают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт кассетными бомбами. Об этом проинформировали в Едином армянском информационном центре при кабмине Армении.
Отмечается, что обстрел идет прицельно по жилым домам, гражданской и общественной инфраструктуре.
Ранее сегодня Армия обороны НКР сообщила, что Карабах сейчас ведет оборонительные бои за Шуши и Лачин.
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6 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru