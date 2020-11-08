Алиев объявил о переходе Шушы в Карабахе под контроль Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, что город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль азербайджанской стороны благодаря освободительной войне. Об этом Алиев заявил в обращении, которое транслировалось по государственному телевидению.
«Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», - объявил Алиев.
Он также сказал, что «28 лет Шуша была под оккупацией» и перешла под контроль Азербайджана в ходе освободительной войны.
«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», - считает Алиев.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал главные военные ошибки армянского командования в Нагорном Карабахе, которые могут привести к окончательной потере региона. По его словам, если Шуша падет, счет до полного поражения армян пойдет на недели.
«Ситуация может обрушиться в считанные дни, потому что кроме шушинского направления, которое для Азербайджана сейчас главное, наступление ведется на Мартуни, где бои уже идут фактически на окраине города. Наступательные действия идут и на северном фронте. Противостоять турецко-азербайджанской коалиции, которая применяет самую современную турецкую технику, Армения не может. Не говоря уже о Карабахе. Без серьезного вмешательства в этот конфликт, даже не в качестве участника боевых действий, а хотя бы в рамках ультиматумов, Ирана или Российской Федерации, а лучше обоих, боевые действия в любом случае закончатся разгромом армян и оккупацией Карабаха. Вопрос только во времени», - пояснил собеседник НСН.
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