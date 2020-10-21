Компромиссов не будет. В Баку и Ереване отреагировали на слова Пашиняна
Азербайджанский и армянский политологи прокомментировали в эфире НСН призыв премьера Армении защищать Карабах с оружием в руках, а также слова об отсутствии дипломатического решения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook призвал армянский народ взять в руки оружие и отправиться на защиту родины. Армянский премьер при этом отметил, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём.
Азербайджанский политолог и экономист Натиг Джафарли в эфире НСН заявил, что слова Пашиняна являются политическим шантажом.
«Такое заявление не оставляет места для переговоров между Арменией и Азербайджаном. Потому что сегодня в Москве идут переговоры министров иностранных дел. В пятницу должна быть встреча в Вашингтоне. Потом было предварительное согласие президента Азербайджана и премьер-министра Армении о встрече в Москве на высшем уровне. Такое заявление – это шантаж. Его можно объяснить тем, что Армения пытается шантажировать что война будет длиться долго если не будут выполнены красные линии Армении. А она такой линией объявила независимость Нагорного Карабаха. Но для нас, для Азербайджана, это тоже красная линия: о независимости Карабаха не может идти речи», - подчеркнул азербайджанский политолог.
Он также отметил, что в Баку всегда были готовы дать автономию Карабаху с большими полномочиями, но в Ереване этим не удовлетворятся.
«Поэтому такое заявление - это шантаж Минской группы, чтобы дать понять, что Армения готова воевать. Военное преимущество Азербайджана бесспорно сейчас. Это просто авантюрный шантаж, авантюрное заявление Пашиняна, которое перечеркивает все надежды на то, что в ближайшее время этот вопрос можно решить с помощью переговоров», - считает Джафарли.
Профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян в свою очередь заявил в эфире НСН, что Ереван не пойдет ни на какие компромиссы в переговорах с Баку.
«У меня такое впечатление, что Азербайджан думает и верит, особенно обнаглевший после того, как Турция так по-хамски, откровенно его поддерживает и говорит, что они дойдут до победного конца. Вопрос не к армянской стороне по поводу компромиссов, если другая сторона говорит: «мы вас всех уничтожим и выкинем с ваших исторических земель». Какой может быть компромисс? При любой другой позиции Пашиняна выкинут из власти, он покроет себя позором. Может, Пашинян считает, видимо у него есть на это основания, что пока Алиеву по морде не дадут, он не сядет за стол. Его отцу несколько раз давали по морде, и он подписывал сначала потерю трех районов, а потом четырех районов», - считает Мигранян.
Он также отметил, что у Армении есть союзник в качестве России, от которой Еревану хотелось бы получить снаряжение, оружие и боеприпасы.
«Ведь Армения ни тогда, ни сейчас не просит, чтобы там погибали русские мальчики. Там находятся люди, которые борются за свою землю, за свой дом. Они отбросят врага, у меня нет никакого сомнения в этом. Нужно только оружие и боеприпасы – все! Тем более что с азербайджанской стороны против Армении воюет международный терроризм», - добавил Мигранян.
Ранее Пашинян заявил, что сирийские боевики, участвующие в военных действиях в Карабахе, угрожают России, и Москва имеет основания отреагировать на сложившуюся ситуацию. В Баку эти обвинения категорически отвергают.
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