Компромиссов не будет. В Баку и Ереване отреагировали на слова Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook призвал армянский народ взять в руки оружие и отправиться на защиту родины. Армянский премьер при этом отметил, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём.

Азербайджанский политолог и экономист Натиг Джафарли в эфире НСН заявил, что слова Пашиняна являются политическим шантажом.

«Такое заявление не оставляет места для переговоров между Арменией и Азербайджаном. Потому что сегодня в Москве идут переговоры министров иностранных дел. В пятницу должна быть встреча в Вашингтоне. Потом было предварительное согласие президента Азербайджана и премьер-министра Армении о встрече в Москве на высшем уровне. Такое заявление – это шантаж. Его можно объяснить тем, что Армения пытается шантажировать что война будет длиться долго если не будут выполнены красные линии Армении. А она такой линией объявила независимость Нагорного Карабаха. Но для нас, для Азербайджана, это тоже красная линия: о независимости Карабаха не может идти речи», - подчеркнул азербайджанский политолог.

Он также отметил, что в Баку всегда были готовы дать автономию Карабаху с большими полномочиями, но в Ереване этим не удовлетворятся.

«Поэтому такое заявление - это шантаж Минской группы, чтобы дать понять, что Армения готова воевать. Военное преимущество Азербайджана бесспорно сейчас. Это просто авантюрный шантаж, авантюрное заявление Пашиняна, которое перечеркивает все надежды на то, что в ближайшее время этот вопрос можно решить с помощью переговоров», - считает Джафарли.